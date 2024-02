Trevisani: “Belotti a Firenze può arrivare a 10 goal, alla Roma faceva a cazzotti con il guardalinee”

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato brevemente della Fiorentina e di Andrea Belotti sul canale Youtube di Cronache di spogliatoio, queste le sue parole: “Che bella Fiorentina Domenica però con il Frosinone giocano bene in tanti perché è una squadra che attacca molto bene e difende molto male, Belotti tra campionato e coppe può arrivare a 10 goal, quando parliamo di giocatori peggiorati o migliorati dall’allenatore, Belotti a Roma faceva a cazzotti con il guardalinee cercando di tenere i palloni in campo ma prima dell’arrivo di Lukaku, quando si sentiva il centravanti della Roma, aveva fatto 3 goal in 2 partite”

