TMW, Fiorentina pensa all’acquisto di Belotti a titolo definitivo. La moglie ha svuotato casa a Roma

La Fiorentina nella serata di ieri ha vissuto un finale amaro di una partita giocata alla grande, facendosi riprendere sul 2-2 conclusivo dalla Roma dopo essere passata per due volte in vantaggio. Tra le note migliori del match anche l’uomo sul quale già in partenza erano puntati quasi tutti i riflettori: il “Gallo” Andrea Belotti, attaccante arrivato a Firenze nel mercato invernale, proprio dalla Roma e in prestito secco.

Il classe 1993 non ha trovato la via del gol nemmeno stavolta (con la Fiorentina è ancora fermo a quota uno, segnato nel 5-1 al Frosinone) ma è stato comunque possibile misurare la bontà della sua prestazione analizzando altri fattori: la solita e immancabile generosità, ma anche l’assist per il 2-1 di Mandragora e il calcio di rigore (poi sbagliato da Biraghi) che si è procurato, anche con un po’ di malizia e scaltrezza. Tanto da aver ricevuto in buona sostanza una pioggia di 7, di fatto all’unanimità, nelle pagelle del match.

Nei giorni scorsi la moglie, Giorgia Duro, ha pubblicato sui profili social un lungo messaggio in cui faceva intendere di aver già svuotato la casa nella Capitale. Che possa stabilirsi adesso nel capoluogo di regione della Toscana? Ogni valutazione è rimandata verso la fine della stagione, ma sembra tutt’altro che uno scenario irrealizzabile, visto l’apprezzabile impatto in viola. Nonostante l’accordo di trasferimento sia un prestito secco, i buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire nuovi discorsi a margine, che consentano un acquisto a titolo definitivo. La Fiorentina ci pensa. Lo scrive TMW.

I TIFOSI GIALLORSSI SI SCAGLIANO CONTRO BELOTTI PER L’EPISODIO DEL RIGORE