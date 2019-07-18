Perin non supera le visite mediche con il Benfica. Ecco il comunicato del club lusitano

Secondo il sito ufficiale del Benfica, il portiere della Juventus Mattia Perin non ha supetato le visite mediche.Ecco il comunicato ufficiale: "Gli esami clinici svolti oggi hanno evidenziato che il p...

Secondo il sito ufficiale del Benfica, il portiere della Juventus Mattia Perin non ha supetato le visite mediche.

Ecco il comunicato ufficiale: "Gli esami clinici svolti oggi hanno evidenziato che il portiere Mattia Perin dovrà affrontare un lungo recupero più di quanto previsto. Il tempo stimato è di circa 4 mesi. C'è stato un accordo tra i club: il recupero di Mattia Perin sarà alla Juventus. Dopo la riabilitazione, si concretizzerà il trasferimento del calciatore".