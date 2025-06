Fazzini a Villa Stuart per le visite mediche con la Fiorentina, in pomeriggio l’arrivo al Viola Park

Jacopo Fazzini è arrivato in questi minuti a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche per conto della Fiorentina. Il centrocampista della Nazionale Under 21, come testimoniano le immagini raccolte da TuttoMercatoWeb, è arrivato nella clinica capitolina e sta iniziando i test medici propedeutici alla firma sul contratto. Una volta terminate le visite mediche di rito, Fazzini partirà alla volta di Firenze dove nel primo pomeriggio è atteso al Viola Park per mettere nero su bianco l’accordo con il suo nuovo club ed iniziare ufficialmente la nuova avventura. Per il classe 2003, arrivato dall’Empoli per una cifra intorno ai 10 milioni – bonus compresi -, contratto quinquennale fino al giugno del 2030. Lo scrive Tuttomercatoweb

