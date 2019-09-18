Il presidente del Fluminense svela le cifre dell'operazione Pedro e la percentuale sulla futura rivendita

Il presidente del Fluminense Mário Bittencourt ha rivelato a Globoesporte le cifre del neo acquisto viola Pedro. La Fiorentina per il brasiliano pagherà 11 milioni dei quali 3 andranno all'Artsul, squ...

Il presidente del Fluminense Mário Bittencourt ha rivelato a Globoesporte le cifre del neo acquisto viola Pedro. La Fiorentina per il brasiliano pagherà 11 milioni dei quali 3 andranno all'Artsul, squadra che deteneva il 50% ma si è accontentata di molto meno. La prima richiesta era di 18 milioni poi è stata abbassata ed il Fluminense ha avuto una percentuale del 20% sulla futura rivendita da dividere con l'Artsul.