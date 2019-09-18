Sarri: "A Firenze la Fiorentina arrivava prima di noi sulla palla perché avevano piu voglia e determinazione"

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato dopo il pareggio di Champions League contro l'Atletico Madrid a Sky Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina:"A Firenze c’erano situazioni negat...

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato dopo il pareggio di Champions League contro l'Atletico Madrid a Sky Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"A Firenze c’erano situazioni negative e ci siamo fatt influenzare perdendo il focus, la Fiorentina ci ha messo in difficoltà, c’era anche un divario forse fisico e poi nei numeri non c’era, eravamo anche corsi più noi, loro arrivavano sulla palla prima, con maggior determinazione, oggi eravamo determinati e sono venute fuori cose in allenamento, ora dobbiamo risolvere il problema e lavorare. A Firenze abbiamo pagato colpe nostre in maniera seria.”