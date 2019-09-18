Caceres: "Se non fosse stato per il direttore Pradè forse avrei scelto un'altra destinazione"

Il difensore della Fiorentina, Martin Caceres, ha parlato in conferenza stampa sulla sua scelta di venire a Firenze: "A 32 anni qualcuno pensa che vuoi già smettere o andare altrove per guadagnare sol...

Il difensore della Fiorentina, Martin Caceres, ha parlato in conferenza stampa sulla sua scelta di venire a Firenze: "A 32 anni qualcuno pensa che vuoi già smettere o andare altrove per guadagnare soldi e se non fosse stato per il direttore Daniele Pradè forse avrei scelto un’altra destinazione. Sono in forma, voglio ancora divertirmi ma devo anche dimostrare tanto perchè sono appena arrivato".