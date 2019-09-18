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Caceres: "Se non fosse stato per il direttore Pradè forse avrei scelto un'altra destinazione"

Il difensore della Fiorentina, Martin Caceres, ha parlato in conferenza stampa sulla sua scelta di venire a Firenze: "A 32 anni qualcuno pensa che vuoi già smettere o andare altrove per guadagnare sol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 22:41
Caceres: "Se non fosse stato per il direttore Pradè forse avrei scelto un'altra destinazione" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il difensore della Fiorentina, Martin Caceres, ha parlato in conferenza stampa sulla sua scelta di venire a Firenze: "A 32 anni qualcuno pensa che vuoi già smettere o andare altrove per guadagnare soldi e se non fosse stato per il direttore Daniele Pradè forse avrei scelto un’altra destinazione. Sono in forma, voglio ancora divertirmi ma devo anche dimostrare tanto perchè sono appena arrivato".

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