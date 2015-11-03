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Notizie Sala Stampa Fiorentina

Italiano: "La miglior partita giocata contro le grandi. In 11 contro 11 non avremmo perso"

06 novembre 2021 20:52

Sala stampa, Prandelli: "Non devo rimproverare niente ai ragazzi. Questa squadra ha bisogno di compattezza"

05 febbraio 2021 23:58

Montella su Rialti: "Ricordo un uomo con idee indipendenti. Eravamo simili, gli piaceva pungolarmi.."

06 aprile 2020 19:51

Caceres: "Se non fosse stato per il direttore Pradè forse avrei scelto un'altra destinazione"

18 settembre 2019 22:41

Pioli: "Dragowski sarà titolare, farò delle rotazioni. Edimilson è una mezz’ala, Veretout crescerà. La Samp...”

18 settembre 2018 14:00

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