Notizie Sala Stampa Fiorentina

Italiano: "La miglior partita giocata contro le grandi. In 11 contro 11 non avremmo perso"
06 novembre 2021 20:52
Sala stampa, Prandelli: "Non devo rimproverare niente ai ragazzi. Questa squadra ha bisogno di compattezza"
05 febbraio 2021 23:58
Montella su Rialti: "Ricordo un uomo con idee indipendenti. Eravamo simili, gli piaceva pungolarmi.."
06 aprile 2020 19:51
Caceres: "Se non fosse stato per il direttore Pradè forse avrei scelto un'altra destinazione"
18 settembre 2019 22:41
Pioli: "Dragowski sarà titolare, farò delle rotazioni. Edimilson è una mezz’ala, Veretout crescerà. La Samp...”
18 settembre 2018 14:00
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