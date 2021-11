Italiano: “La miglior partita giocata contro le grandi. In 11 contro 11 non avremmo perso”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa nel post gara di Juventus-Fiorentina, ecco alcune sue parole:

In 11 sicuramente si sarebbe evitato quel forcing finale della Juve, avevamo la percezione di avere la partita. Con un uomo in meno al 75′ sei costretto alle barricate, stavamo per portare a casa un punto importantissimo. La squadra ha fatto una partita migliore rispetto a quelle con le grandi, siamo dispiaciuti per l’esito negativo ma la prestazione rimane positiva.

Aveva l’idea di cambiare uno dei due centrali?

Il secondo giallo va speso in situazioni molto più pericolosi, ne ho già parlato con Milenkovic, sono aspetti che ti fanno crescere, la squadra poi va in difficoltà. Sull’atteggiamento grandi risultati, lasciando perdere l’episodio di Nikola, penso che se ne discute serenamente, si cerca di migliorare. Applaudo i ragazzi per la prestazione, ancora una volta contro le grandi non portiamo a casa risultati. Terza sconfitta consecutiva per 1-0. Se non si può vincere dobbiamo capire che non si può perdere.

Giudizio sulla prestazione di Vlahovic, ha sentito troppo questa partita? Dusan è stato costretto a giocare spalle alla porta, ha dovuto fare una partita diversa rispetto al solito, ha giocato di sponda 2/3 volte in area. Penso che le prestazioni degli attaccanti, il giudizio è alto e positivo nel momento in cui fanno gol. Per me ha fatto bene anche stasera.

Il primo bilancio si può fare a novembre, lo scalino poi è fare i conti con le big… Una valutazione sui subentranti…

Dobbiamo cercare di migliorare qualcosa ci manca, come i punti contro le grandi. Dobbiamo cercare di ricercare il fatto che non ci consente di portare avanti punti, dobbiamo lavorare a livello tattico ed individuale è un dispiacere enorme. I subentrati erano solo per mettere forze fresche, speravo in qualche situazione di poterlo fare. Abbiamo preso il gol con una prodezza di un campione, alcune volte manchiamo di malizia. Era quello che la partita richiedeva.

Sicuramente il risultato non è positivo ma ci sono tante cose da salvare. Quant’è importante aver trovato un giocatore così?

Oggi fino all’espulsione i ragazzi sono stati straordinari, dal primo all’ultimo, sapete quanto è difficile arrivare qui, Riccardo cresce di settimana in settimana, se si tirano fuori le sue qualità sono molto utili. Il suo recupero per noi è molto importante.

Prestazione di Castrovilli?

Tutti bene, quando abbiamo avuto la palla bravi a pungere e a creare pericoli alla Juve soprattutto nel primo tempo, anche a livello di tenuta.

Un rosso un po’ esagerato per il suo vice…

Delle volte anche dalla panchina, ma anche dalle prospettive dell’arbitro e del quarto uomo si interpretano in maniera sbagliata o giusta. Non so cos’abbia detto il mio vice ma credo sia stato al suo posto. Alle volte penso che dobbiamo stare molto più attenti noi. Perchè si può essere più svegli e evitare di anellare cartellini gialli. In qualche situazione potevamo essere più svegli noi.

