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TMW, la Fiorentina resta vigile su Pedro. Incontro in corso tra Pradè e gli intermediari della trattativa

La Fiorentina resta vigile su Pedro, attaccante centrale del Fluminense. I viola, prima di stringere per il suo eventuale acquisto, vogliono valutare le condizioni fisiche del giocatore che però piace...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 12:11
TMW, la Fiorentina resta vigile su Pedro. Incontro in corso tra Pradè e gli intermediari della trattativa -
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La Fiorentina resta vigile su Pedro, attaccante centrale del Fluminense. I viola, prima di stringere per il suo eventuale acquisto, vogliono valutare le condizioni fisiche del giocatore che però piace molto. Incontro in corso tra Daniele Pradè e gli intermediari della trattativa che potrebbe portare il brasiliano a giocare in Serie A.

 

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