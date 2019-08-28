TMW, la Fiorentina resta vigile su Pedro. Incontro in corso tra Pradè e gli intermediari della trattativa
La Fiorentina resta vigile su Pedro, attaccante centrale del Fluminense. I viola, prima di stringere per il suo eventuale acquisto, vogliono valutare le condizioni fisiche del giocatore che però piace...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 12:11
La Fiorentina resta vigile su Pedro, attaccante centrale del Fluminense. I viola, prima di stringere per il suo eventuale acquisto, vogliono valutare le condizioni fisiche del giocatore che però piace molto. Incontro in corso tra Daniele Pradè e gli intermediari della trattativa che potrebbe portare il brasiliano a giocare in Serie A.
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