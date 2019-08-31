È fatta per Pedro alla Fiorentina, al Fluminense 15 milioni con percentuale sulla rivendita
La Fiorentina sta per chiudere l'operazione Pedro dalla Fluminense. Un nuovo rinforzo per l'attacco con il trasferimento del brasiliano in viola che ormai è al traguardo.Le parti stanno definendo gli ...
La Fiorentina sta per chiudere l'operazione Pedro dalla Fluminense. Un nuovo rinforzo per l'attacco con il trasferimento del brasiliano in viola che ormai è al traguardo.
Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli e poi sarà tempo della partenza del giocatore, direzione Firenze.
Il pressing della Fiorentina ha dato i frutti sperati, con l'arrivo del classe '97 che è stato sempre il primo obiettivo per l'attacco.
Sarà un trasferimento a titolo definitivo, intorno ai 14/15 milioni, con il club viola che lascerà il 25% della sua futura rivendita alla Fluminense.
GianlucaDiMarzio.com