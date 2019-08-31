È fatta per Pedro alla Fiorentina, al Fluminense 15 milioni con percentuale sulla rivendita

La Fiorentina sta per chiudere l'operazione Pedro dalla Fluminense. Un nuovo rinforzo per l'attacco con il trasferimento del brasiliano in viola che ormai è al traguardo.Le parti stanno definendo gli ...

A cura di Redazione Labaroviola 01 settembre 2019 00:44

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