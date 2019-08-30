Di Marzio, la Fiorentina sta chiudendo per Pedro. Prestito oneroso a 3 mln + 15 di riscatto. Diventerebbe obbligo...

Trattativa notturna per la Fiorentina. Si sta cercando di chiudere in questi minuti per Pedro, attaccante del Fluminense considerato una giovane promessa in Brasile. La dirigenza viola sta trattando c...

Trattativa notturna per la Fiorentina. Si sta cercando di chiudere in questi minuti per Pedro, attaccante del Fluminense considerato una giovane promessa in Brasile. La dirigenza viola sta trattando con quella brasiliana per un prestito oneroso a 3 milioni più 15 di diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in base alle presenze. Verrebbe inoltre inserita una percentuale sulla futura rivendita. La Fiorentina vuole chiudere presto, per permettere al giocatore di partire e arrivare in Italia, così da firmare il suo contratto in tempo utile.

Gianlucadimarzio.com