Cecchi: “Vittoria che è un annuncio di salvezza. Qualche mese fa mezza Italia sorrideva all’idea dei viola in B”

Nelle pagine di La Nazione troviamo un commento di Stefano Cecchi: “Fra coraggio e sacrificio. La Fiorentina delle grandi assenze contro la Lazio riesce a costruire una partita di personalità e, su quel gol sporco di Gosens, edifica una vittoria che di fatto è un annuncio di salvezza. Per questo, discutere sulla qualità del gioco o sulle prestazioni di alcuni singoli è forse esercizio velleitario. Ieri sera serviva una cosa soltanto: serviva vincere per avviarsi verso Lecce con animo tranquillo e questo la squadra viola ha fatto.

Con umiltà, con pragmatismo, questo ha fatto. Certo, non è tempo di caroselli al Piazzale ma se uno riavvolge il nastro e torna indietro di qualche mese, di quando dopo quindici partite una Fiorentina-fantasma era riuscita a conquistare solo 6 punti e mezza Italia sorrideva all’idea dei viola in B, questa salvezza potenziale intercettata a 6 gare dal termine, un sorriso d’orgoglio lo consegna eccome, fosse solo per le beffe evitate”.