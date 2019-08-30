Di Marzio, Fiorentina in pressing su Politano, l'Inter pensa a Rebic come suo sostituto

Contrariamente alle dichiarazioni delle ultime ore, potrebbe non essere chiuso il calciomercato dell'Inter, al di là del caso Icardi. La Fiorentina infatti sta pressando in maniera davvero molto concr...

Contrariamente alle dichiarazioni delle ultime ore, potrebbe non essere chiuso il calciomercato dell'Inter, al di là del caso Icardi. La Fiorentina infatti sta pressando in maniera davvero molto concreta per Politano, che i nerazzurri non vorrebbero cedere: Commisso si sta spingendo a cifre davvero molto alte, intorno ai 30 milioni di euro. Se dovesse aumentarla ulteriormente, è possibile che l'Inter allora apra, andando immediatamente a individuare un sostituto. Il nome principale è quello di Rebic, che l'Inter ha bloccato: si è tenuto oggi un incontro tra Ausilio e l'agente del giocatore dell'Eintracht, Ramadani, a Milano. La richiesta dei tedeschi a inizio estate era di 40 milioni di euro, ora è scesa a 30/35, una cifra molto simile a quella che incasserebbe l'Inter da Politano.

Gianlucadimarzio.com