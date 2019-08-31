La prossima settimana ci sarà l'incontro tra Nardella, Commisso ed il soprintendente per il restyling del Franchi

Secondo quanto scrive Il Corriere Fiorentino la prossima settimana ci sarà il primo incontro tra il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente viola Rocco Commisso ed il soprintendente Andrea Pe...

Secondo quanto scrive Il Corriere Fiorentino la prossima settimana ci sarà il primo incontro tra il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente viola Rocco Commisso ed il soprintendente Andrea Pessina. Si discuterà del progetto elaborato per conto del neo presidente della Fiorentina. Il restyling prevede la demolizione ed il rifacimento delle curve Fiesole e Ferrovia in modo che vengano esaltate le monumentali scale elicoidali. Per quanto riguarda la soprintendenza la priorità è che l'Artemio Franchi non venga abbandonato perdendo la sua funzione principale. In base alle norme europee sugli stadi l'avvicinamento al campo delle curve e la copertura dell'impianto sono degli interventi necessari. Il grande punto interrogativo è dato da chi debba rilasciare l'autorizzazione a procedere nei lavori. Forse sarà necessaria l'approvazione a Roma o forse basta quella di Firenze. Il Franchi ha un vincolo posto in precedenza dal soprintendente, la struttura è indicata come meritevole da un punto di vista architettonico. La riforma però del ministro Bonisoli non ha modificato le competenze inerenti al rilascio dell'autorizzazione (come nel caso dello stadio di Campo di Marte) tranne nei casi in cui nel progetto rientrino più di una soprintendenza. L'Artemio Franchi rimane quindi di competenza della soprintendenza anche se tutto dipenderà dal modo in cui deciderà di proseguire Andrea Pessina.