Notizie Stadio Nuovo Fiorentina

Scugnizzo viola: “Pareggio indigesto allo stadio Lego. Più Beltran, meno Nzola. Sottil ma che calcio fai?”
29 settembre 2023 13:46
De Laurentiis appoggia Commisso sullo stadio nuovo: "Ha la burocrazia contro perchè americano"
15 giugno 2021 15:59
Lega Nord contro lo stadio a Campi: "La Fiorentina non può avere lo stadio fuori Firenze"
14 giugno 2020 10:24
Nuovo Stadio a Campi? Distante solo 20 minuti se abiti in pieno centro a Firenze. Dal Lione esempio da seguire
03 giugno 2020 13:16
Basile: "Commisso é arrabbiato e deluso. Nardella é il sindaco di Firenze ma anche dell'area metropolitana"
26 maggio 2020 19:35
Commisso vuole un hotel dentro lo stadio, con camere vista campo. Ma il comune...
07 febbraio 2020 13:13
Brovarone: "Le dichiarazioni di Nardella sono pesanti, sarebbe un duro colpo vedere costruito lo stadio a Campi"
11 ottobre 2019 20:32
La prossima settimana ci sarà l'incontro tra Nardella, Commisso ed il soprintendente per il restyling del Franchi
31 agosto 2019 09:20
Nardella: "Prenderemo le decisioni tutti inisieme. Sarà il mandato decisivo per il nuovo stadio "
11 agosto 2019 13:38
Nardella: "Commisso mi dimostra interesse alla questione-stadio. Il mio compito.."
21 giugno 2019 22:19
Calamai: "La viola può raddoppiare l'ingaggio di Chiesa ma deve essere chiara anche la sua volontà di restare"
09 maggio 2019 18:51
La Nazione, la prima partita nel nuovo stadio slitta di tre anni, sarà nel 2024. Il motivo...
29 novembre 2018 10:06
Nazione, la Fiorentina vuole lo stadio nuovo ma la scadenza del 31 dicembre è in pericolo...
21 ottobre 2018 13:50
Nardella a La Nazione: "Con le polemiche non si costruisce il nuovo stadio. Adesso tocca agli uffici tecnici"
23 dicembre 2017 13:15
L'Atalanta fa lo stadio nuovo, 24 mila posti per un costo di 34 milioni di euro. Sarà pronto entro il 2020
10 novembre 2017 15:32
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