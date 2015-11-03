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Notizie Stadio Nuovo Fiorentina

Scugnizzo viola: “Pareggio indigesto allo stadio Lego. Più Beltran, meno Nzola. Sottil ma che calcio fai?”

29 settembre 2023 13:46

De Laurentiis appoggia Commisso sullo stadio nuovo: "Ha la burocrazia contro perchè americano"

15 giugno 2021 15:59

Lega Nord contro lo stadio a Campi: "La Fiorentina non può avere lo stadio fuori Firenze"

14 giugno 2020 10:24

Nuovo Stadio a Campi? Distante solo 20 minuti se abiti in pieno centro a Firenze. Dal Lione esempio da seguire

03 giugno 2020 13:16

Basile: "Commisso é arrabbiato e deluso. Nardella é il sindaco di Firenze ma anche dell'area metropolitana"

26 maggio 2020 19:35

Commisso vuole un hotel dentro lo stadio, con camere vista campo. Ma il comune...

07 febbraio 2020 13:13

Brovarone: "Le dichiarazioni di Nardella sono pesanti, sarebbe un duro colpo vedere costruito lo stadio a Campi"

11 ottobre 2019 20:32

La prossima settimana ci sarà l'incontro tra Nardella, Commisso ed il soprintendente per il restyling del Franchi

31 agosto 2019 09:20

Nardella: "Prenderemo le decisioni tutti inisieme. Sarà il mandato decisivo per il nuovo stadio "

11 agosto 2019 13:38

Nardella: "Commisso mi dimostra interesse alla questione-stadio. Il mio compito.."

21 giugno 2019 22:19

Calamai: "La viola può raddoppiare l'ingaggio di Chiesa ma deve essere chiara anche la sua volontà di restare"

09 maggio 2019 18:51

La Nazione, la prima partita nel nuovo stadio slitta di tre anni, sarà nel 2024. Il motivo...

29 novembre 2018 10:06

Nazione, la Fiorentina vuole lo stadio nuovo ma la scadenza del 31 dicembre è in pericolo...

21 ottobre 2018 13:50

Nardella a La Nazione: "Con le polemiche non si costruisce il nuovo stadio. Adesso tocca agli uffici tecnici"

23 dicembre 2017 13:15

L'Atalanta fa lo stadio nuovo, 24 mila posti per un costo di 34 milioni di euro. Sarà pronto entro il 2020

10 novembre 2017 15:32

Con la nuova cittadella della Fiorentina anche il centro sportivo verrà spostato alla Mercafir

12 luglio 2017 11:02

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