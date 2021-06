De Laurentiis appoggia Commisso sullo stadio nuovo: “Ha la burocrazia contro perchè americano”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ospite al Passepartout Festival ha avuto l’occasione di dire la sua in merito alla questione stadio a Firenze e della relativa sfida tra Commisso e la burocrazia. Le sue parole riportate da Tuttonapoli.net:

“Le sovraintendenze… avete mai parlato con qualcuno di questi? Alcuni sono straordinari, ma sento che a Firenze ad uno come Commisso, che ha buttato già più di 350mln nella Fiorentina, vuole fare lo stadio e gli viene detto quello non si può toccare perché un monumento. Ma un monumento a cosa, è per la gente che è vessata a vita da moglie ed amanti e lavoro e vuole andare in uno stadio a sfogare e tu gli impedisci di modernizzarlo perché monumento di cosa… la burocrazia è poi politicizzata, è contro Commisso in quanto americano, per loro Commisso è un potere da annientare. Lo stato è perdente, ma vince perché noi siamo silenti e appecoronati”.

