Bucchioni: "Ribery non è in cima ai pensieri di Gattuso. Alla Fiorentina serve un regista forte"

Bucchioni a Radio Bruno: "Burdisso? Ha contatti in Sud America, aiuterà sul mercato

Intervenuto a Radio Bruno nel consueto filo diretto, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:

"Secondo quello che mi risulta, Ribery non è in cima ai pensieri di Gattuso. Sicuramente staranno cercando una soluzione che accontenti tutti. Gattuso sta pianificando una squadra da corsa che attacca e difende in 10 uomini, purtroppo a 38 anni questo tipo di calcio non è più nelle corde del francese".

Bucchioni sul mercato: "Burdisso aiuterà molto nel mercato in entrata con i suoi contatti in Sud America. Alla Fiorentina serve un regista di livello, deve ricominciare da un centrocampista che guida il gioco. L'importante è fare una squadra seguendo alla lettera le indicazioni tattiche di Gattuso, cosa che con Iachini e Montella non è stato fatto. Da questo comparto tecnico - prosegue Bucchioni - adesso mi aspetto idee e nomi nuovi. Qualche affare o intuizione da 9/10 milioni di euro massimo. Non è pensabile acquistare solo calciatori da 25 milioni, anche in caso di cessioni. Il bilancio della Fiorentina non è enorme. Gattuso ha stilato una lista di nomi e ci sono 3/4 giocatori per ruolo. Le trattative sono tante ed in evoluzione, serve pazienza".

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