Amoruso: "Ribery non è una priorità per la Fiorentina. Nico Gonzalez? Il nuovo Di Maria"

Le parole di Lorenzo Amoruso ai microfoni di Radio Bruno

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:

RIBERY "Il problema Ribery, se così si può chiamare, è giusto affrontarlo in seconda battuta. Non è una priorità per la Viola. Se il giocatore ha espresso la volontà di rimanere può farlo anche con un ruolo ridimensionato. Il mercato gigliato si sta muovendo verso una direzione precisa. L'input dei ruoli e delle caratteristiche sono definiti, le voglie e le scelte di Gattuso sono risapute. Serve gente rapida e di corsa per giocare un calcio corale e moderno. Ribery è un po' innamorato del pallone però potrebbe tornare molto utile in situazioni precise o spezzoni di partite".

NICO GONZALEZ "È un nuovo Di Maria, fa parte della nuova generazione del calcio argentino. L'idea della Fiorentina è giusta. Gattuso avrà ampi poteri nel decidere chi arriva".

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