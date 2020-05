Il giornalista, Massimo Basile, ha parlato su Radio Bruno Toscana sul possibile nuovo stadio della Fiorentina: “Commisso è arrabbiato e deluso, però non c’è comunque aria di smobilitazione, non è un matto. Se vogliamo una viola protagonista in Europa come la vuole il presidente, lo stadio nuovo con le aree commerciali annesse serve. Mentre per lo stadio nell’area di Campi Bisenzio, si deve vedere se a Commisso lo lasciano lavorare. Nardella è il sindaco di Firenze ma anche dell’area metropolitana”.