Brovarone: "Le dichiarazioni di Nardella sono pesanti, sarebbe un duro colpo vedere costruito lo stadio a Campi"

Bernardo Brovarone è stato intervistato a Radio Bruno Toscana: "Stadio? La tifoseria della Fiorentina è relativamente piccola, la caratterizza il senso di appartenenza. Se si vogliono ottenere dei gra...

Bernardo Brovarone è stato intervistato a Radio Bruno Toscana: "Stadio? La tifoseria della Fiorentina è relativamente piccola, la caratterizza il senso di appartenenza. Se si vogliono ottenere dei grandi risultati, soprattutto dal punto di vista commerciale, non si può certo ristrutturare lo stadio Artemio Franchi. Bisogna costruire un nuovo stadio, però adesso siamo entrati in una situazione in cui ognuno tira l’acqua al suo mulino. Le dichiarazioni di Nardella sono pesanti. Vi immaginate cosa vorrebbe dire per il sindaco di Firenze vedere lo stadio nuovo a Campi? Certo, arriverà il giorno in cui Commisso si stancherà di questa telenovela, ma penso che uno con il suo carisma sia capace anche di scontrarsi con le amministrazioni pur di realizzare i suoi progetti".