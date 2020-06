Questo quello che scrive questa mattina La Repubblica sulla possibilità del nuovo stadio a Firenze:

“Questione di distanze. Economiche per l’area Mercafir, progettuali per il restyling del Franchi. Per lo stadio a Campi Bisenzio uno dei dubbi sollevati riguarda soprattutto la lontananza. «La Fiorentina è a Firenze», ripete chi si oppone a questa soluzione, sebbene rientri nell’area metropolitana. Ma quanto disterebbe il nuovo impianto a Campi? Il terreno scelto è in via Allende, di fianco alla spa Asmana. Considerando come punto di partenza il centro storico di Firenze, il tragitto in macchina più veloce è lungo 14,5 chilometri. Oppure 23 prendendo l’autostrada. Tempo di percorrenza circa 25-30 minuti. Il Parc Olympique del Lione, inaugurato nel 2016 e lontano 16,9 chilometri. E poi lo Stadion Ander Alten Försterei che ospita le partite casalinghe dell’Union Berlino, ora in massima categoria: si trova a 15,6 chilometri dalla capitale tedesca.

Il caso di Lione ricorda molto quello di Firenze: il precedente impianto, lo Stade de Gerland venne dichiarato nel 1967 monumento storico dalle Belle Arti francesi, soprattutto per i sui archi all’ingresso. La società si è così spostata in periferia e ha costruito quello che da molti è considerato un gioiello: 59 mila posti, design d’avanguardia, perfetta visibilità dalle curve e amplificazione della sonorità all’interno per i cori. Tanto che nel 2018 ha ospitato la finale di Europa League. Il vecchio campo adesso accoglie la squadra di rugby”