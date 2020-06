Federico Bussolin, capogruppo della Lega Nord a Firenze, ha parlato nella giornata di ieri dopo aver visitato il Franchi, queste le sue parole: “È una questione imperativa, la Fiorentina non può uscire dai confini comunali, sarebbe un grave danno l’idea per la città che lo stadio sia realizzato altrove. Non nomino nemmeno Campi. Rispettiamo Commisso, non lo condanniamo perché si sta scontrando contro l’amministrazione comunale come i Della Valle si sono scontrati con Renzi, ma ci opponiamo allo stadio fuori Firenze”