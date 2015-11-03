Notizie Lega Nord Fiorentina

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Lega risponde a Cairo sul Decreto Crescita: "Basta sconti per calciatori stranieri che guadagnano milioni"

10 gennaio 2024 18:44

La Toscana non si Lega, vince Eugenio Giani con il 48%. È il nuovo presidente della regione

21 settembre 2020 19:09

Salvini contro il nuovo stadio della Fiorentina: "No a Campi Bisenzio, unica soluzione è il Franchi"

07 luglio 2020 16:03

Salvini cambia idea e difende Balotelli: "É una persona diversa da quella che appare"

15 giugno 2020 20:07

Lega Nord contro lo stadio a Campi: "La Fiorentina non può avere lo stadio fuori Firenze"

14 giugno 2020 10:24

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