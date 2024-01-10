Lega risponde a Cairo sul Decreto Crescita: "Basta sconti per calciatori stranieri che guadagnano milioni"

Botta e risposta dopo le parole del Presidente del Torino sulla cancellazione del Decreto Crescita

“Spiace che qualcuno chieda altri soldi pubblici nonostante un momento di difficoltà per tante famiglie. Già a partire dai prossimi mesi il calcio saprà valorizzare i propri giovani più di quanto accaduto fino ad ora.

La Lega è a disposizione per accelerare la costruzione o l’ammodernamento degli stadi, con la concretezza ampiamente dimostrata dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, ma non sono possibili altri sconti per i calciatori stranieri che guadagnano milioni”. Così una nota della Lega dopo le parole di Urbano Cairo. Lo riporta Agenzia Nova.

LE PAROLE DI MATTEO RENZI SUL RESTYLING DEL FRANCHI

https://www.labaroviola.com/renzi-sul-franchi-mai-visto-un-progetto-che-si-fa-senza-soldi-un-rabbercio-e-lo-sa-anche-nardella/235662/