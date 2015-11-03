Notizie Decreto Crescita Fiorentina

Lotito non molla il Decreto Crescita, ha presentato un emendamento per prorogarlo fino al 2027
07 novembre 2024 11:46
Dietrofront del Governo? Il Decreto Crescita verso la reintroduzione: spunta la proposta fino al 2027
17 settembre 2024 15:45
Lega risponde a Cairo sul Decreto Crescita: "Basta sconti per calciatori stranieri che guadagnano milioni"
10 gennaio 2024 18:44
Il calcio ha vinto la sua battaglia, il Governo si piega: il Decreto Crescita resta. Agevolazioni fiscali
17 ottobre 2023 16:31
La Fiorentina lo sfruttò per prendere Ribery, addio al decreto crescita, niente più sconti sui giocatori
17 ottobre 2023 11:51
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