La Fiorentina lo sfruttò per prendere Ribery, addio al decreto crescita, niente più sconti sui giocatori

Con la riforma economico-finanziaria che entrerà in vigore a partire dal primo di gennaio, il Governo Meloni ha deciso di cancellare gli sgravi sui calciatori. Addio, dunque, al Decreto Crescita, non solo per gli acquisti, ma anche per gli ingaggi avvenuti dallo scorso 1° luglio in poi. La Fiorentina usò questo forte sconto per potersi permettere l’ingaggio di Ribery potendo usufruire di una forte scontisca per le tasse. L’impatto economico sulle società sarà rilevante. Citando esempi pratici: per l’Inter significa un maggiore esborso per Marcus Thuram e Benjamin Pavard. La Roma è coinvolta con Aouar e Ndicka, il Milan con Loftus Cheeck, Reijnders, Pulisic, la Juventus con Weah. Lo riporta Sportitalia.com

