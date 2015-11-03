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Notizie Addio Decreto Crescita Fiorentina

Lega risponde a Cairo sul Decreto Crescita: "Basta sconti per calciatori stranieri che guadagnano milioni"

10 gennaio 2024 18:44

La Fiorentina lo sfruttò per prendere Ribery, addio al decreto crescita, niente più sconti sui giocatori

17 ottobre 2023 11:51

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