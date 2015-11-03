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Notizie Salvini Fiorentina

Salvini: “Via a vita dagli stadi i violenti, lavoriamo per garantire le trasferte ai tifosi perbene”

26 gennaio 2026 10:13

Passarella politica di Salvini al Viola Park? Nardella ed un sorriso che vale più di mille parole: "No comment"

27 gennaio 2024 19:48

Salvini ha in mente un terreno per il nuovo stadio della Fiorentina? Nazione: “Ipotesi caserma Perotti, pallino di Commisso”

22 gennaio 2024 08:22

Lega risponde a Cairo sul Decreto Crescita: "Basta sconti per calciatori stranieri che guadagnano milioni"

10 gennaio 2024 18:44

Salvini : "Acceleriamo per nuovi stadi ma con soldi privati. Perché i cittadini dovrebbero pagare l'impianto?"

15 maggio 2023 16:20

Salvini cambia idea: "Lo stadio della Fiorentina deve essere fatto con i soldi dei privati, più sicuri"

24 aprile 2023 13:36

Salvini: "A Firenze scelta bizzarra, l'Europa è stata chiaro. No ai soldi per il restyling del Franchi"

15 aprile 2023 16:19

Salvini sta con la Juventus: "Per fare plusvalenze bisogna essere in due ma si punisce solo un club"

01 febbraio 2023 17:40

Salvini sugli scontri in autostrada: "Non sono tifosi, devono pagare danni e non entrare più allo stadio"

09 gennaio 2023 19:15

Sgarbi si tappa la bocca: "Il nuovo stadio Franchi per la Fiorentina? Salvini mi ha proibito di parlarne"

15 dicembre 2022 21:35

Salvini: "A Milano i privati vogliono investire nello stadio e il Comune frena. A Firenze il contrario"

13 dicembre 2022 20:03

Ghali litiga Salvini: "Che esulti al gol di Tomori, è un negro come me e quelli che fai morire in mare"

08 novembre 2021 13:39

Salvini: "La Fiorentina ha ragione sullo stadio, sono operazioni a costo zero che aiuterebbero il calcio"

22 aprile 2021 10:59

La Toscana non si Lega, vince Eugenio Giani con il 48%. È il nuovo presidente della regione

21 settembre 2020 19:09

Salvini contro il nuovo stadio della Fiorentina: "No a Campi Bisenzio, unica soluzione è il Franchi"

07 luglio 2020 16:03

Salvini cambia idea e difende Balotelli: "É una persona diversa da quella che appare"

15 giugno 2020 20:07

Salvini: "Non si può giocare a Milano? Facciamo giocare Milan-Inter a Firenze, ci sono zero contagi"

05 maggio 2020 01:31

Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina

01 maggio 2020 12:27

Salvini: "Che senso ha rinviare Juventus-Inter a maggio? Si doveva dare un'immagine tranquilla dell'Italia"

29 febbraio 2020 15:35

Salvini a Suso: "Spero Babbo Natale ti porti voglia di giocare" Lo spagnolo: "Amministra meglio l'Italia"

20 novembre 2019 11:26

Salvini a La Nazione: "Dopo il centro sportivo, Nardella rischia di farsi portare via pure lo stadio"

08 novembre 2019 14:27

Salvini: "Orsato ha fatto bene ad interrompere il gioco ieri ma per i "buu" ad un bianco?"

23 settembre 2019 21:14

Lite Salvini-Toninelli per l'aeroporto di Peretola. Nardella attacca: "Il governo si smentisce da solo"

21 dicembre 2018 12:12

Salvini: "La Fiorentina è favorita, facciamo beneficenza ovunque. Ai viola toglierei..."

19 dicembre 2018 11:23

Gattuso risponde a Salvini: "Le sue critiche? Pensi ai veri problemi dell'Italia, non a me"

26 novembre 2018 12:17

Salvini: “Chiederemo alle società il 5-10% degli incassi per ordine pubblico”

11 ottobre 2018 17:08

Salvini: "Balotelli capitano? Non bisogna sceglierlo per motivi filosofici. Non mi sembra sia ragazzo umile..."

04 giugno 2018 15:37

Salvini ironico: “Tavolo con Renzi? Sì, ma per parlare di calcio e di Fiorentina”

02 maggio 2018 12:56

Caos a Napoli per una foto con Salvini: "Ci ha chiesto scusa per alcune frasi, scuse non accettate"

01 dicembre 2017 16:29

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