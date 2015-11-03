Notizie Salvini Fiorentina

Salvini: “Via a vita dagli stadi i violenti, lavoriamo per garantire le trasferte ai tifosi perbene”
26 gennaio 2026 10:13
Passarella politica di Salvini al Viola Park? Nardella ed un sorriso che vale più di mille parole: "No comment"
27 gennaio 2024 19:48
Salvini ha in mente un terreno per il nuovo stadio della Fiorentina? Nazione: “Ipotesi caserma Perotti, pallino di Commisso”
22 gennaio 2024 08:22
Lega risponde a Cairo sul Decreto Crescita: "Basta sconti per calciatori stranieri che guadagnano milioni"
10 gennaio 2024 18:44
Salvini : "Acceleriamo per nuovi stadi ma con soldi privati. Perché i cittadini dovrebbero pagare l'impianto?"
15 maggio 2023 16:20
Salvini cambia idea: "Lo stadio della Fiorentina deve essere fatto con i soldi dei privati, più sicuri"
24 aprile 2023 13:36
Salvini: "A Firenze scelta bizzarra, l'Europa è stata chiaro. No ai soldi per il restyling del Franchi"
15 aprile 2023 16:19
Salvini sta con la Juventus: "Per fare plusvalenze bisogna essere in due ma si punisce solo un club"
01 febbraio 2023 17:40
Salvini sugli scontri in autostrada: "Non sono tifosi, devono pagare danni e non entrare più allo stadio"
09 gennaio 2023 19:15
Sgarbi si tappa la bocca: "Il nuovo stadio Franchi per la Fiorentina? Salvini mi ha proibito di parlarne"
15 dicembre 2022 21:35
Salvini: "A Milano i privati vogliono investire nello stadio e il Comune frena. A Firenze il contrario"
13 dicembre 2022 20:03
Ghali litiga Salvini: "Che esulti al gol di Tomori, è un negro come me e quelli che fai morire in mare"
08 novembre 2021 13:39
Salvini: "La Fiorentina ha ragione sullo stadio, sono operazioni a costo zero che aiuterebbero il calcio"
22 aprile 2021 10:59
La Toscana non si Lega, vince Eugenio Giani con il 48%. È il nuovo presidente della regione
21 settembre 2020 19:09
Salvini contro il nuovo stadio della Fiorentina: "No a Campi Bisenzio, unica soluzione è il Franchi"
07 luglio 2020 16:03
Salvini cambia idea e difende Balotelli: "É una persona diversa da quella che appare"
15 giugno 2020 20:07
Salvini: "Non si può giocare a Milano? Facciamo giocare Milan-Inter a Firenze, ci sono zero contagi"
05 maggio 2020 01:31
Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina
01 maggio 2020 12:27
Salvini: "Che senso ha rinviare Juventus-Inter a maggio? Si doveva dare un'immagine tranquilla dell'Italia"
29 febbraio 2020 15:35
Salvini a Suso: "Spero Babbo Natale ti porti voglia di giocare" Lo spagnolo: "Amministra meglio l'Italia"
20 novembre 2019 11:26
Salvini a La Nazione: "Dopo il centro sportivo, Nardella rischia di farsi portare via pure lo stadio"
08 novembre 2019 14:27
Salvini: "Orsato ha fatto bene ad interrompere il gioco ieri ma per i "buu" ad un bianco?"
23 settembre 2019 21:14
Lite Salvini-Toninelli per l'aeroporto di Peretola. Nardella attacca: "Il governo si smentisce da solo"
21 dicembre 2018 12:12
Salvini: "La Fiorentina è favorita, facciamo beneficenza ovunque. Ai viola toglierei..."
19 dicembre 2018 11:23
Gattuso risponde a Salvini: "Le sue critiche? Pensi ai veri problemi dell'Italia, non a me"
26 novembre 2018 12:17
Salvini: “Chiederemo alle società il 5-10% degli incassi per ordine pubblico”
11 ottobre 2018 17:08
Salvini: "Balotelli capitano? Non bisogna sceglierlo per motivi filosofici. Non mi sembra sia ragazzo umile..."
04 giugno 2018 15:37
Salvini ironico: “Tavolo con Renzi? Sì, ma per parlare di calcio e di Fiorentina”
02 maggio 2018 12:56
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