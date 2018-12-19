Salvini: "La Fiorentina è favorita, facciamo beneficenza ovunque. Ai viola toglierei..."

Queste le parole del tifoso del Milan e ministro Matteo Salvini ai microfoni di Lady Radio: “Stiamo facendo beneficenza ovunque al massimo se ci va bene raccattiamo un pareggio. Dopo aver portato mio...

Queste le parole del tifoso del Milan e ministro Matteo Salvini ai microfoni di Lady Radio: “Stiamo facendo beneficenza ovunque al massimo se ci va bene raccattiamo un pareggio. Dopo aver portato mio figlio a Atene e aver visto questo scempio mi è scesa la passione. La Fiorentina è favorita, gioca meglio. Gli toglierei Chiesa e Simeone”.