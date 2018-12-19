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Salvini: "La Fiorentina è favorita, facciamo beneficenza ovunque. Ai viola toglierei..."

Queste le parole del tifoso del Milan e ministro Matteo Salvini ai microfoni di Lady Radio: “Stiamo facendo beneficenza ovunque  al massimo se ci va bene raccattiamo un pareggio. Dopo aver portato mio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2018 11:23
Salvini: "La Fiorentina è favorita, facciamo beneficenza ovunque. Ai viola toglierei..." - Italy's Interior Minister, Matteo Salvini arrives on October 8, 2018 to the headquarters of the Unione Generale del Lavoro (UGL, General Union of Labor) trade union in Rome, to attend a debate on the theme "Economic growth and social prospects in a E
Italy's Interior Minister, Matteo Salvini arrives on October 8, 2018 to the headquarters of the Unione Generale del Lavoro (UGL, General Union of Labor) trade union in Rome, to attend a debate on the theme "Economic growth and social prospects in a E
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Queste le parole del tifoso del Milan e ministro Matteo Salvini ai microfoni di Lady Radio: “Stiamo facendo beneficenza ovunque  al massimo se ci va bene raccattiamo un pareggio. Dopo aver portato mio figlio a Atene e aver visto questo scempio mi è scesa la passione. La Fiorentina è favorita, gioca meglio. Gli toglierei Chiesa e Simeone”.

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