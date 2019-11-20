Salvini a Suso: "Spero Babbo Natale ti porti voglia di giocare" Lo spagnolo: "Amministra meglio l'Italia"

Suso non ci sta. Nel giorno del suo 26esimo compleanno, l'attaccante spagnolo del Milan ha risposto piccato agli auguri di Matteo Salvini. Il segretario della Lega gli aveva sucritto: "Auguri! Nella s...

Suso non ci sta. Nel giorno del suo 26esimo compleanno, l'attaccante spagnolo del Milan ha risposto piccato agli auguri di Matteo Salvini. Il segretario della Lega gli aveva sucritto: "Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di giocare" lo spagnolo non ha gradito e, usando l'ironia, ha risposto: "Grazie. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio un Paese che amo".

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