Notizie Suso Fiorentina

Suso svela: "Fiorentina? Ho incontrato Commisso e Pradè, mi hanno fatto un'offerta importante. Poi..."
29 aprile 2020 17:18
Di Marzio, Suso del Milan va verso il Siviglia con la formula del prestito con diritto di riscatto
26 gennaio 2020 18:02
Suso tratta la cessione con Boban e Maldini senza procuratore, come negli anni 70. Vuole lasciare il Milan
21 gennaio 2020 20:21
Corriere fiorentino, Suso potrebbe essere la grande sorpresa della Fiorentina per il mercato di gennaio. L'indiscrezione
15 gennaio 2020 10:39
Sportmediaset, La Fiorentina in estate ha offerto 40 milioni per Suso, adesso il Milan lo vende a 20 milioni. Il retroscena
14 gennaio 2020 14:27
Ex obiettivi, le prestazioni di Suso hanno stancato i milanisti. C'è l'offerta della Samp
09 gennaio 2020 17:38
CorSport, Suso, Berardi e Politano, la Fiorentina è a caccia del suo jolly per l'attacco
30 dicembre 2019 13:46
Suso duro su Montella: "Con lui non lavoravamo mentre con Gattuso..."
27 novembre 2019 00:19
Suso: "Io e Montella siamo simili, per me lui è stato importantissimo, mi disse «Io ti voglio qui»"
22 novembre 2019 22:41
Salvini a Suso: "Spero Babbo Natale ti porti voglia di giocare" Lo spagnolo: "Amministra meglio l'Italia"
20 novembre 2019 11:26
In estate, grazie al suo procuratore, sarebbe potuto essere viola. Adesso Suso passa a Raiola...
13 novembre 2019 01:32
Pioli difende Suso: "Sta bene, avrà perso tanti palloni col Lecce ma ha sempre rincorso gli avversari cercando di rimediare"
26 ottobre 2019 22:59
Gazzetta, se la Fiorentina avesse offerto 40 milioni al Milan Suso sarebbe stato viola
04 settembre 2019 14:22
Sportitalia, Suso è l'alternativa a De Paul per la Fiorentina. Oggi incontto Lucci-Pradè a Firenze
29 agosto 2019 20:37
Il colpo in attacco potrebbe essere uno tra Suso, De Paul e Berardi. La situazione attuale
22 agosto 2019 09:48
Altri tre acquisti da fare, Firenze aspetta un colpo in attacco. Suso, De Paul e Berardi i possibili nomi
21 agosto 2019 12:28
Pedullà conferma, Ribery in arrivo a Firenze. Dopo di lui o Suso o Berardi alla Fiorentina
20 agosto 2019 15:05
Albertosi: "Prenderei più Suso che Ribery. Non ho capito la mossa Dragowski-Lafont"
18 agosto 2019 17:37
Sky Sport, si allontana la pista Suso per la Fiorentina. È al centro del progetto rossonero
14 agosto 2019 19:45
CorSport, Suso è uno dei sogni viola. Lo spagnolo chiede un raddoppio dell'ingaggio ma il Milan...
13 agosto 2019 11:34
Chiarugi: “Arriveranno delle sorprese dai viola. Suso-Chiesa sarebbe interessante. Simeone...”
12 agosto 2019 21:00
Gazzetta, De Paul resta il sogno, spunta l'idea Berardi visto l'ottimo rapporto con il Sassuolo
12 agosto 2019 12:50
I viola accelerano per Suso. I dirigenti gigliati vogliono chiudere entro questa settimana
12 agosto 2019 09:51
Basile: "La trattativa per Suso con il Milan indica la dimensione a cui punta la nuova Fiorentina"
11 agosto 2019 20:41
Suso obiettivo concreto. Decisivi potrebbero essere Montella e l'agente Lucci
11 agosto 2019 11:32
Gazzetta, la viola sta trattando per Suso del Milan. Ha una clausola di 40 milioni ma 30-32 potrebbero bastare
11 agosto 2019 08:30
Posticipo, Milan-bologna 2-1. Rossoneri al 5' posto con piccolo regalo ai viola..
07 maggio 2019 00:11
Il Genoa di Prandelli perde in casa contro il Milan, 0-2 Borini e Suso gol
21 gennaio 2019 16:51
Milan: Suso e Bonaventura hanno chiesto la cessione?
24 maggio 2018 12:46
La Nazione, a Firenze può arrivare Suso dal Milan nell'affare Kalinic. Il cambio di procuratore un indizio?
27 luglio 2017 10:57
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