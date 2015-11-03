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Notizie Suso Fiorentina

Suso svela: "Fiorentina? Ho incontrato Commisso e Pradè, mi hanno fatto un'offerta importante. Poi..."

29 aprile 2020 17:18

Di Marzio, Suso del Milan va verso il Siviglia con la formula del prestito con diritto di riscatto

26 gennaio 2020 18:02

Suso tratta la cessione con Boban e Maldini senza procuratore, come negli anni 70. Vuole lasciare il Milan

21 gennaio 2020 20:21

Corriere fiorentino, Suso potrebbe essere la grande sorpresa della Fiorentina per il mercato di gennaio. L'indiscrezione

15 gennaio 2020 10:39

Sportmediaset, La Fiorentina in estate ha offerto 40 milioni per Suso, adesso il Milan lo vende a 20 milioni. Il retroscena

14 gennaio 2020 14:27

Ex obiettivi, le prestazioni di Suso hanno stancato i milanisti. C'è l'offerta della Samp

09 gennaio 2020 17:38

CorSport, Suso, Berardi e Politano, la Fiorentina è a caccia del suo jolly per l'attacco

30 dicembre 2019 13:46

Suso duro su Montella: "Con lui non lavoravamo mentre con Gattuso..."

27 novembre 2019 00:19

Suso: "Io e Montella siamo simili, per me lui è stato importantissimo, mi disse «Io ti voglio qui»"

22 novembre 2019 22:41

Salvini a Suso: "Spero Babbo Natale ti porti voglia di giocare" Lo spagnolo: "Amministra meglio l'Italia"

20 novembre 2019 11:26

In estate, grazie al suo procuratore, sarebbe potuto essere viola. Adesso Suso passa a Raiola...

13 novembre 2019 01:32

Pioli difende Suso: "Sta bene, avrà perso tanti palloni col Lecce ma ha sempre rincorso gli avversari cercando di rimediare"

26 ottobre 2019 22:59

Gazzetta, se la Fiorentina avesse offerto 40 milioni al Milan Suso sarebbe stato viola

04 settembre 2019 14:22

Sportitalia, Suso è l'alternativa a De Paul per la Fiorentina. Oggi incontto Lucci-Pradè a Firenze

29 agosto 2019 20:37

Il colpo in attacco potrebbe essere uno tra Suso, De Paul e Berardi. La situazione attuale

22 agosto 2019 09:48

Altri tre acquisti da fare, Firenze aspetta un colpo in attacco. Suso, De Paul e Berardi i possibili nomi

21 agosto 2019 12:28

Pedullà conferma, Ribery in arrivo a Firenze. Dopo di lui o Suso o Berardi alla Fiorentina

20 agosto 2019 15:05

Albertosi: "Prenderei più Suso che Ribery. Non ho capito la mossa Dragowski-Lafont"

18 agosto 2019 17:37

Sky Sport, si allontana la pista Suso per la Fiorentina. È al centro del progetto rossonero

14 agosto 2019 19:45

CorSport, Suso è uno dei sogni viola. Lo spagnolo chiede un raddoppio dell'ingaggio ma il Milan...

13 agosto 2019 11:34

Chiarugi: “Arriveranno delle sorprese dai viola. Suso-Chiesa sarebbe interessante. Simeone...”

12 agosto 2019 21:00

Gazzetta, De Paul resta il sogno, spunta l'idea Berardi visto l'ottimo rapporto con il Sassuolo

12 agosto 2019 12:50

I viola accelerano per Suso. I dirigenti gigliati vogliono chiudere entro questa settimana

12 agosto 2019 09:51

Basile: "La trattativa per Suso con il Milan indica la dimensione a cui punta la nuova Fiorentina"

11 agosto 2019 20:41

Suso obiettivo concreto. Decisivi potrebbero essere Montella e l'agente Lucci

11 agosto 2019 11:32

Gazzetta, la viola sta trattando per Suso del Milan. Ha una clausola di 40 milioni ma 30-32 potrebbero bastare

11 agosto 2019 08:30

Posticipo, Milan-bologna 2-1. Rossoneri al 5' posto con piccolo regalo ai viola..

07 maggio 2019 00:11

Il Genoa di Prandelli perde in casa contro il Milan, 0-2 Borini e Suso gol

21 gennaio 2019 16:51

Milan: Suso e Bonaventura hanno chiesto la cessione?

24 maggio 2018 12:46

La Nazione, a Firenze può arrivare Suso dal Milan nell'affare Kalinic. Il cambio di procuratore un indizio?

27 luglio 2017 10:57

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