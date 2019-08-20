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Pedullà conferma, Ribery in arrivo a Firenze. Dopo di lui o Suso o Berardi alla Fiorentina

Franck Ribery alla Fiorentina, ormai siamo in dirittura. Il via libera è in arrivo: contratto biennale da 4 milioni a stagione più 500 mila euro di bonus, più o meno in linea con la richiesta del fran...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 15:05
Pedullà conferma, Ribery in arrivo a Firenze. Dopo di lui o Suso o Berardi alla Fiorentina -
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Franck Ribery alla Fiorentina, ormai siamo in dirittura. Il via libera è in arrivo: contratto biennale da 4 milioni a stagione più 500 mila euro di bonus, più o meno in linea con la richiesta del francese. la Fiorentina ha lavorato moltissimo tra ieri pomeriggio e la tarda mattinata, ma già dalla serata di ieri si era intuito che la strada stava andando completamente in discesa. Ribery ha scelto Firenze e la serie A per il prestigio di restare nel calcio che conta.

Ma la Fiorentina ha intenzione di prendere un altro esterno offensivo: a Montella piacciono molto sia Susoche Berardi e verranno fatti nuovi tentativi nell’ultima settimana di mercato. Intriga anche Politano che, pero, oggi l’Inter non cede. In qualche modo si sbloccherà l’operazione per Biraghi all’Inter, ai viola piacciono sempre Laxalt e Murru. Capitolo difensore centrale: priva di fondamento la voce di un interesse per Mammana, sì a Tonelli del Napoli ma solo in prestito con diritto e senza obbligo.

Alfredopedullà.com

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