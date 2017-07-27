La Nazione, a Firenze può arrivare Suso dal Milan nell'affare Kalinic. Il cambio di procuratore un indizio?

Piacciono anche Niang e Paletta ma è Suso il grande desiderio di Corvino, si studia una grande operazione con il Milan?

Secondo quanto riporta La Nazione nell'affare Kalinic il Milan ha giocatori che interessano alla Fiorentina, a cominciare da Niang e Paletta. Piace molto anche Suso, che ha cambiato procuratore affidandosi a Lucci, che da pochi giorni si occupa anche di Badelj. Possibile la partenza di Kalinic e dello stesso mediano in cambio di una robusta contropartita economica, più Suso? L’unica certezza è che Corvino non partecipa a trattative al rialzo e che il casting per gli esterni è vastissimo.