In estate, grazie al suo procuratore, sarebbe potuto essere viola. Adesso Suso passa a Raiola...
Era nell’aria, da qualche ora è anche ufficiale: Suso cambia agente e si separa da Alessandro Lucci, storico procuratore dello spagnolo, confermato quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi da Al...
Era nell’aria, da qualche ora è anche ufficiale: Suso cambia agente e si separa da Alessandro Lucci, storico procuratore dello spagnolo, confermato quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi da Alfredo Pedullà che adesso rilancia. Infatti l’esterno del Milan, dopo l’addio a Lucci, ora è molto vicino a Mino Raiola. Un’operazione ormai ai dettagli per quella che sarebbe una svolta importante per il futuro professionale di Suso. In estate era stato vicino alla Fiorentina con una grande offerta da parte della società viola che mise sul piatto addirittura 30 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni, forte anche di un ottimo rapporto tra la società gigliata e ormai il suo ex agente Lucci. Adesso passa a Raiola...