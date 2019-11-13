In estate, grazie al suo procuratore, sarebbe potuto essere viola. Adesso Suso passa a Raiola...

Era nell’aria, da qualche ora è anche ufficiale: Suso cambia agente e si separa da Alessandro Lucci, storico procuratore dello spagnolo, confermato quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi da Al...

A cura di Redazione Labaroviola 13 novembre 2019 01:32

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