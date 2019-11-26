Suso duro su Montella: "Con lui non lavoravamo mentre con Gattuso..."

Queste le parole rilasciate a Sky Sport per "I signori della Serie A" dal Suso: "Gattuso l'avevo visto un paio di volte con la Primavera. Quando ero piccolo lo vedevo alla tv, era un Milan ricco di ca...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport per "I signori della Serie A" dal Suso: "Gattuso l'avevo visto un paio di volte con la Primavera. Quando ero piccolo lo vedevo alla tv, era un Milan ricco di campioni. Quando arrivò lui partimmo subito forte, con Montella non lavoravamo. Quando svolgemmo il primo allenamento ci fece fare degli scatti e pensai che se continuava così non riuscivo nemmeno a calciare in porta alla domenica invece fu tutto l'opposto. Ho costruito un rapporto splendido a livello umano, anche oggi ancora lo sento. Se ti deve dire qualcosa te la dice in faccia nel bene e nel male. Quando ti parla le sue parole ti arrivano dentro, penso che sia tanto questo nel calcio, ti scuote. Mi è dispiaciuto il suo addio".