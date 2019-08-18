Albertosi: "Prenderei più Suso che Ribery. Non ho capito la mossa Dragowski-Lafont"

Queste le dichiarazioni di Enrico Albertosi a Radio Sportiva sulla Fiorentina: "Visto che affronta una gara di Serie C mi auguro che la prima partita per i viola sia buona. Per me campagna acquisti bu...

Queste le dichiarazioni di Enrico Albertosi a Radio Sportiva sulla Fiorentina: "Visto che affronta una gara di Serie C mi auguro che la prima partita per i viola sia buona. Per me campagna acquisti buona ma non buonissima. Proverei più a prendere Suso che non Ribery. Nel Milan grazie allo spagnolo gira tutta la squadra. I viola hanno dei giovani importanti ma credo serva un attaccante di spessore se vogliono puntare all'Europa. Sinceramente non ho capito la mossa di riprendere Dragowski e dar via Lafont. Il polacco ha fatto bene ma all'Empoli, mi farei qualche domanda anche sul preparatore dei portieri della Fiorentina visto che in viola non riescono mai a crescere".