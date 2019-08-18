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Albertosi: "Prenderei più Suso che Ribery. Non ho capito la mossa Dragowski-Lafont"

Queste le dichiarazioni di Enrico Albertosi a Radio Sportiva sulla Fiorentina: "Visto che affronta una gara di Serie C mi auguro che la prima partita per i viola sia buona. Per me campagna acquisti bu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 17:37
Albertosi: "Prenderei più Suso che Ribery. Non ho capito la mossa Dragowski-Lafont" -
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Queste le dichiarazioni di Enrico Albertosi a Radio Sportiva sulla Fiorentina: "Visto che affronta una gara di Serie C mi auguro che la prima partita per i viola sia buona. Per me campagna acquisti buona ma non buonissima. Proverei più a prendere Suso che non Ribery. Nel Milan grazie allo spagnolo gira tutta la squadra. I viola hanno dei giovani importanti ma credo serva un attaccante di spessore se vogliono puntare all'Europa. Sinceramente non ho capito la mossa di riprendere Dragowski e dar via Lafont. Il polacco ha fatto bene ma all'Empoli, mi farei qualche domanda anche sul preparatore dei portieri della Fiorentina visto che in viola non riescono mai a crescere".

 

 

 

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