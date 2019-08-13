CorSport, Suso è uno dei sogni viola. Lo spagnolo chiede un raddoppio dell'ingaggio ma il Milan...

Secondo Il Corriere dello Sport, uno dei sogni dei viola è Suso del Milan. Giampaolo ha rivalutato molto in questi mesi l'esterno spagnolo ma il club lo considera cedibile. Suso ha già un ingaggio par...

A cura di Redazione Labaroviola 13 agosto 2019 11:34

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 08: Suso of AC Milan looks on during the UEFA Europa League Group F match between Real Betis and AC Milan at Estadio Benito Villamarin on November 8, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

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