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CorSport, Suso è uno dei sogni viola. Lo spagnolo chiede un raddoppio dell'ingaggio ma il Milan...

Secondo Il Corriere dello Sport, uno dei sogni dei viola è Suso del Milan. Giampaolo ha rivalutato molto in questi mesi l'esterno spagnolo ma il club lo considera cedibile. Suso ha già un ingaggio par...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 11:34
CorSport, Suso è uno dei sogni viola. Lo spagnolo chiede un raddoppio dell'ingaggio ma il Milan... - SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 08: Suso of AC Milan looks on during the UEFA Europa League Group F match between Real Betis and AC Milan at Estadio Benito Villamarin on November 8, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 08: Suso of AC Milan looks on during the UEFA Europa League Group F match between Real Betis and AC Milan at Estadio Benito Villamarin on November 8, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
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Secondo Il Corriere dello Sport, uno dei sogni dei viola è Suso del Milan. Giampaolo ha rivalutato molto in questi mesi l'esterno spagnolo ma il club lo considera cedibile. Suso ha già un ingaggio pari a 3 milioni ed in passato aveva chiesto un raddoppio vista la scadenza nel 2022. Nel caso in cui resti nei rossoneri chiederà sicuramente l'adeguamento.

 

 

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