CorSport, Suso è uno dei sogni viola. Lo spagnolo chiede un raddoppio dell'ingaggio ma il Milan...
Secondo Il Corriere dello Sport, uno dei sogni dei viola è Suso del Milan. Giampaolo ha rivalutato molto in questi mesi l'esterno spagnolo ma il club lo considera cedibile. Suso ha già un ingaggio par...
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 11:34
Secondo Il Corriere dello Sport, uno dei sogni dei viola è Suso del Milan. Giampaolo ha rivalutato molto in questi mesi l'esterno spagnolo ma il club lo considera cedibile. Suso ha già un ingaggio pari a 3 milioni ed in passato aveva chiesto un raddoppio vista la scadenza nel 2022. Nel caso in cui resti nei rossoneri chiederà sicuramente l'adeguamento.