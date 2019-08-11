Gazzetta, la viola sta trattando per Suso del Milan. Ha una clausola di 40 milioni ma 30-32 potrebbero bastare
Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome in attacco della Fiorentina è Suso del Milan. Il calciatore è stato proposto dal suo procuratore Lucci e da un pò di tempo Pradè e Barone stanno lavorando per...
Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome in attacco della Fiorentina è Suso del Milan. Il calciatore è stato proposto dal suo procuratore Lucci e da un pò di tempo Pradè e Barone stanno lavorando per chiudere l'affare con il Milan. I rossoneri si vogliono liberare dello spagnolo e prendere Correa dell'Atetico Madrid, che potrebbe fare il trequartista puro. Il calciatore ha una clausola di 40 milioni però per 30-32 milioni di euro il Milan potrebbe lasciarlo partire. Cifra che Pradè e Barone, anche se al momento partono da un'offerta inferiore, potrebbero raggiungere. Il giocatore prende 3 milioni di euro e vorrebbe un aumento, sarebbe pronto un contratto alla stessa cifra ma con altri 4 anni.