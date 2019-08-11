Gazzetta, la viola sta trattando per Suso del Milan. Ha una clausola di 40 milioni ma 30-32 potrebbero bastare

Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome in attacco della Fiorentina è Suso del Milan. Il calciatore è stato proposto dal suo procuratore Lucci e da un pò di tempo Pradè e Barone stanno lavorando per...

A cura di Redazione Labaroviola 11 agosto 2019 08:30

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