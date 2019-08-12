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Gazzetta, De Paul resta il sogno, spunta l'idea Berardi visto l'ottimo rapporto con il Sassuolo

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina oltre Rodrigo De Paul (l'Udinese lo valuta 40 milioni) sta monitorando non solo Suso, Ribery e Keita Balde ma anche Domenico Berardi visti gli ottimi rap...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2019 12:50
Gazzetta, De Paul resta il sogno, spunta l'idea Berardi visto l'ottimo rapporto con il Sassuolo -
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Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina oltre Rodrigo De Paul (l'Udinese lo valuta 40 milioni) sta monitorando non solo Suso, Ribery e Keita Balde ma anche Domenico Berardi visti gli ottimi rapporti con il Sassuolo.

 

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