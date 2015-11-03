Notizie Keita Balde Fiorentina

Al 30' Sampdoria in vantaggio contro la Fiorentina. Incornata di Keita Balde sul corner blucerchiato
14 febbraio 2021 15:35
Keita Balde: "Con la Fiorentina ci aspetta una gara tosta, dobbiamo restare concentrati"
13 febbraio 2021 13:00
Ferrero: "Keita è un giocatore blucerchiato. Stiamo lavorando su Candreva"
21 settembre 2020 17:59
Di Marzio, la Sampdoria avanza per Keita Balde. Fiorentina interessata ma aspetta un'uscita
16 settembre 2020 19:14
Tuttosport, Pezzella-Milenkovic, la Fiorentina spara alto. Chiesa? L'alternativa del Milan è un obiettivo viola
16 settembre 2020 10:15
Di Marzio, tutti pazzi per Keita Balde del Monaco. Sampdoria in pole ma c'è anche la Fiorentina
16 settembre 2020 07:36
Sky Sport, la Fiorentina vuole Keita Balde, prestito con diritto di riscatto. Le ultime
11 settembre 2020 23:24
Keita Balde rivela: "Durante il mercato di gennaio mi hanno cercato la Fiorentina e l'Inter"
24 aprile 2020 21:07
Cutrone il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Resta l'interesse viola anche per Keita
15 dicembre 2019 13:23
Gazzetta, De Paul resta il sogno, spunta l'idea Berardi visto l'ottimo rapporto con il Sassuolo
12 agosto 2019 12:50
I viola sognano De Paul ma le cifre restano alte. Politano e Bruun Larsen sono le sue alternative
11 agosto 2019 12:57
La Nazione, la trattativa della Fiorentina per Keita Balde va avanti. La formula dell'affare...
23 luglio 2019 08:50
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