Labaro Viola

Notizie Keita Balde Fiorentina

Al 30' Sampdoria in vantaggio contro la Fiorentina. Incornata di Keita Balde sul corner blucerchiato

14 febbraio 2021 15:35

Keita Balde: "Con la Fiorentina ci aspetta una gara tosta, dobbiamo restare concentrati"

13 febbraio 2021 13:00

Ferrero: "Keita è un giocatore blucerchiato. Stiamo lavorando su Candreva"

21 settembre 2020 17:59

Di Marzio, la Sampdoria avanza per Keita Balde. Fiorentina interessata ma aspetta un'uscita

16 settembre 2020 19:14

Tuttosport, Pezzella-Milenkovic, la Fiorentina spara alto. Chiesa? L'alternativa del Milan è un obiettivo viola

16 settembre 2020 10:15

Di Marzio, tutti pazzi per Keita Balde del Monaco. Sampdoria in pole ma c'è anche la Fiorentina

16 settembre 2020 07:36

Sky Sport, la Fiorentina vuole Keita Balde, prestito con diritto di riscatto. Le ultime

11 settembre 2020 23:24

Keita Balde rivela: "Durante il mercato di gennaio mi hanno cercato la Fiorentina e l'Inter"

24 aprile 2020 21:07

Cutrone il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Resta l'interesse viola anche per Keita

15 dicembre 2019 13:23

Gazzetta, De Paul resta il sogno, spunta l'idea Berardi visto l'ottimo rapporto con il Sassuolo

12 agosto 2019 12:50

I viola sognano De Paul ma le cifre restano alte. Politano e Bruun Larsen sono le sue alternative

11 agosto 2019 12:57

La Nazione, la trattativa della Fiorentina per Keita Balde va avanti. La formula dell'affare...

23 luglio 2019 08:50

La Nazione, spunta il nome di Keita Balde per l'attacco. Il Monaco offre ai viola il prestito ma...

21 luglio 2019 13:51

Archivio

Esplora l'archivio di Keita Balde

Sett. 6
Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 17
Sett. 50 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 30 Sett. 29