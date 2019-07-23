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La Nazione, la trattativa della Fiorentina per Keita Balde va avanti. La formula dell'affare...

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina sta trattando con il Monaco per Keita Balde sulla base del prestito oneroso, con diritto di riscatto obbligatorio per una cifra totale di 25 milio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 08:50
La Nazione, la trattativa della Fiorentina per Keita Balde va avanti. La formula dell'affare... -
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Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina sta trattando con il Monaco per Keita Balde sulla base del prestito oneroso, con diritto di riscatto obbligatorio per una cifra totale di 25 milioni di euro. Su di lui c’è anche l'interesse dell'Arsenal. Il giocatore guadagna 3 milioni di stipendio all'anno.

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