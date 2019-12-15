Cutrone il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Resta l'interesse viola anche per Keita

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport spunta un nuovo nome per rinforzare l'attacco viola a gennaio, è Patrick Cutrone del Wolverhampton, in Inghilterra finora il centravanti ex Milan ha trov...

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport spunta un nuovo nome per rinforzare l'attacco viola a gennaio, è Patrick Cutrone del Wolverhampton, in Inghilterra finora il centravanti ex Milan ha trovato poco spazio e gradirebbe un ritorno in patria. Continua ad essere vivo l'interesse anche per Keita Baldé del Monaco.