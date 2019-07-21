La Nazione, spunta il nome di Keita Balde per l'attacco. Il Monaco offre ai viola il prestito ma...
Secondo La Nazione spunta il nome di Keita Balde per l'attacco della Fiorentina. L'attaccante è attualmente sotto contratto con il Monaco il quale sembra pronto a ripetere con la squadra gigliata l'op...
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2019 13:51
Secondo La Nazione spunta il nome di Keita Balde per l'attacco della Fiorentina. L'attaccante è attualmente sotto contratto con il Monaco il quale sembra pronto a ripetere con la squadra gigliata l'operazione effettuata in precedenza con l'inter ovvero prestito. Il calciatore però vorrebbe lasciare il Monaco a titolo definitivo. I viola si prendono tempo.