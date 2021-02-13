Keita Balde: "Con la Fiorentina ci aspetta una gara tosta, dobbiamo restare concentrati"
Le parole del giocatore della Samp
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2021 13:00
“Non dico di essere triste - ha detto Keita Balde a La Gazzetta dello Sport - ma ci è rimasta addosso la consapevolezza che avremmo potuto fare più a Benevento. Con i viola sarà tosta, dobbiamo restare concentrati per portare a casa la partita. Le prossime quattro sfide sono toste, serviranno idee chiare”.
LEGGI ANCHE, CECCARINI: “FIORENTINA, A GIUGNO ASSALTO A TORREIRA: L’IDEA È QUELLA DI PRENDERLO A TITOLO DEFINITIVO”
https://www.labaroviola.com/ceccarini-fiorentina-giugno-torreira/131066/