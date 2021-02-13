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Keita Balde: "Con la Fiorentina ci aspetta una gara tosta, dobbiamo restare concentrati"

Le parole del giocatore della Samp

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2021 13:00
Keita Balde: "Con la Fiorentina ci aspetta una gara tosta, dobbiamo restare concentrati" -
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Keita Balde
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“Non dico di essere triste - ha detto Keita Balde a La Gazzetta dello Sport - ma ci è rimasta addosso la consapevolezza che avremmo potuto fare più a Benevento. Con i viola sarà tosta, dobbiamo restare concentrati per portare a casa la partita. Le prossime quattro sfide sono toste, serviranno idee chiare”.

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