Ceccarini: "Fiorentina, a giugno assalto a Torreira: l'idea è quella di prenderlo a titolo definitivo"

Viola ancora a caccia di un regista

“La Fiorentina è pronta a programmare il suo futuro - ha detto Niccolò Ceccarini nel suo editoriale di TMW -. Il presidente Commisso presto dovrà prendere una decisione. Pradè e Prandelli infatti sono in scadenza di contratto e quindi serve una scelta anche per stabilire le linee guida del prossimo mercato. A prescindere da questo la squadra verrà sicuramente rafforzata soprattutto a centrocampo dove manca un vero e proprio regista. Già a gennaio i viola avevano bussato alla porta dell’Arsenal per prendere Torreira ma l’Atletico Madrid ha sempre detto no. A giugno però la Fiorentina tornerà all’assalto con l’idea di acquistarlo a titolo definitivo proprio dal club inglese”.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, PULGAR, LA FIORENTINA ORA HA BISOGNO DI LUI: A GIUGNO PROBABILE L’ADDIO

https://www.labaroviola.com/repubblica-pulgar-fiorentina-bisogno-lui/131063/