Repubblica, Pulgar, la Fiorentina ora ha bisogno di lui: a giugno probabile l'addio

Tante richieste per lui spedite al mittente dai viola nel mercato invernale

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©️

Pulgar prima della chiusura del mercato è stato vicino anche a lasciare la Fiorentina. Le richieste non sono mancate. Lo volevano Cagliari e Sassuolo ma soprattutto il Valencia pronto a fare un’offerta di prestito con obbligo a 12 milioni di euro a determinate condizioni. Una proposta che la Fiorentina non poteva certo accettare, tenendo presente in più che negli ultimi giorni di trattative trovare un’alternativa all’altezza sarebbe stato praticamente impossibile. Le strade a giugno con ogni probabilità si divideranno. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, AMRABAT OUT. BALLOTTAGGIO PULGAR-BORJA VALERO, CILENO IN VANTAGGIO PER ORA

https://www.labaroviola.com/repubblica-amrabat-ballottaggio-pulgar-borja/131060/