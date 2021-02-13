Repubblica, Amrabat out. Ballottaggio Pulgar-Borja Valero, cileno in vantaggio per ora

Chi sostituirà il marocchino?

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

Contro la Samp Pulgar però si candida per una maglia da titolare. Le sue geometrie possono essere importanti in una gara che per i viola vale molto. Ed è per questo che l’opzione Bonaventura-Pulgar-Castrovilli è quella che ha più possibilità. La seconda è l’impiego di Borja Valero, a cui Prandelli ha dato fiducia nella sfida contro l’Inter. Il centrocampista spagnolo ha altre caratteristiche, può giocare anche in una posizione più arretrata ma è propositivo e meno di interdizione. Il tecnico viola lo considera un giocatore importante. Non avendo in pratica cambi in panchina è più probabile che magari alla fine decida di tenerselo a gara in corso. E quindi alla fine la scena resta tra Pulgar e Borja Valero, con il primo nettamente favorito. La Fiorentina non può permettersi passi falsi e oggi a maggior ragione gli equilibri tattici diventano fondamentali. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO, RIBERY RICADUTE MUSCOLARI, LA CORSA AL RECUPERO SI È INTERROTTA IERI

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-ribery-ricadute/131056/