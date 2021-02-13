Repubblica, Amrabat out. Ballottaggio Pulgar-Borja Valero, cileno in vantaggio per ora
Chi sostituirà il marocchino?
Contro la Samp Pulgar però si candida per una maglia da titolare. Le sue geometrie possono essere importanti in una gara che per i viola vale molto. Ed è per questo che l’opzione Bonaventura-Pulgar-Castrovilli è quella che ha più possibilità. La seconda è l’impiego di Borja Valero, a cui Prandelli ha dato fiducia nella sfida contro l’Inter. Il centrocampista spagnolo ha altre caratteristiche, può giocare anche in una posizione più arretrata ma è propositivo e meno di interdizione. Il tecnico viola lo considera un giocatore importante. Non avendo in pratica cambi in panchina è più probabile che magari alla fine decida di tenerselo a gara in corso. E quindi alla fine la scena resta tra Pulgar e Borja Valero, con il primo nettamente favorito. La Fiorentina non può permettersi passi falsi e oggi a maggior ragione gli equilibri tattici diventano fondamentali. Lo scrive Repubblica.
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