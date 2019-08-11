I viola sognano De Paul ma le cifre restano alte. Politano e Bruun Larsen sono le sue alternative

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il sogno della Fiorentina resta Rodrigo De Paul dell'Udinese. I viola non mollano neanche la pista Matteo Politano dell'Inter magari inserendo nella tra...

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il sogno della Fiorentina resta Rodrigo De Paul dell'Udinese. I viola non mollano neanche la pista Matteo Politano dell'Inter magari inserendo nella trattativa il terzino che piace a Conte, Cristiano Biraghi anche se lo stesso allenatore nerazzurro ha tolto dal mercato l'esterno. È anche vero che nel calciomercato tutto può succedere. Nel mirino dei dirigenti gigliati c'è anche Jacob Bruun Larsen, danese del Borussia Dortmund. I tedeschi lo valutano però non meno di 15 milioni. L'altra alterativa è Keita Balde ma il suo costo è molto alto come quello di De Paul, se i viola dovessero scegliere su chi investire tra i due, la prima scelta sarebbe sicuramente l'argentino.