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I viola sognano De Paul ma le cifre restano alte. Politano e Bruun Larsen sono le sue alternative

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il sogno della Fiorentina resta Rodrigo De Paul dell'Udinese. I viola non mollano neanche la pista Matteo Politano dell'Inter magari inserendo nella tra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2019 12:57
I viola sognano De Paul ma le cifre restano alte. Politano e Bruun Larsen sono le sue alternative -
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Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il sogno della Fiorentina resta Rodrigo De Paul dell'Udinese. I viola non mollano neanche la pista Matteo Politano dell'Inter magari inserendo nella trattativa il terzino che piace a Conte, Cristiano Biraghi anche se lo stesso allenatore nerazzurro ha tolto dal mercato l'esterno. È anche vero che nel calciomercato tutto può succedere. Nel mirino dei dirigenti gigliati c'è anche Jacob Bruun Larsen, danese del Borussia Dortmund. I tedeschi lo valutano però non meno di 15 milioni. L'altra alterativa è Keita Balde ma il suo costo è molto alto come quello di De Paul, se i viola dovessero scegliere su chi investire tra i due, la prima scelta sarebbe sicuramente l'argentino.

 

 

 

 

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