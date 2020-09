Sky Sport, la Fiorentina vuole Keita Balde, prestito con diritto di riscatto. Le ultime

Nuova idea per l’attacco della Fiorentina. Come riporta Sky Sport, in queste ore i viola avrebbero effettuato un sondaggio per Keita Baldé del Monaco. Per l’ex Lazio e Inter si potrebbe lavorare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. C’è l’ok di Commisso per provare a riportarlo in Italia. Si aspetta la risposta del Monaco ma la trattativa è aperta, lo riporta Gianluca Di Marzio dagli studi della televisione satellitare.

